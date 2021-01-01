الصحة: وفاة مواطن وإصابة 32 شخصا بسبب الاحتفالات برأس السنة

2021/01/01 | 12:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مقتل مدني وإصابة 32 شخصاً نتيجة الرمي العشوائي والألعاب النارية خلال الاحتفالات بأعياد رأس السنة في العاصمة بغداد.وذكر بيان للوزارة، انه “حتى الآن، فقد سجلت مستشفيات العاصمة 25 إصابة بالألعاب النارية، و7 إصابات على الأقل بالرصاص”، مشيرا الى أن “بعض الإصابات كانت في منطقة العين وهناك حالات حرق […]

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