وقفة مع الذات في بداية العام - حسن مدن

2021/01/01 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن أصبحت السنة الماضية خلفنا.



ومنذ ساعات ولجنا سنة جديدة نأمل أن تكون مختلفة عن تلك التي انقضت بما حملته للبشر من أحزان، ومتاعب، وفقدانات، وخسائر، ورغم أنها رحّلت إلى سنتنا الجديدة الأزمة التي عشناها فيها، لكن أملنا أكبر في أننا سنقوى على هزيمة الجائحة التي جلبت كل المآسي التي نعرف.نحن الآن مهيأون أكثر لأن نفعل ما دعانا إليه محمود درويش: «نربي الأمل»، ولأن نجدد الثقة بما قاله سعد الله ونوس: «نحن ......





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