إصابة 30 شخصاً جراء اندلاع حريق في مركز تجاري بكركوك أثناء احتفالات رأس السنة

2021/01/01 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أٔعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة (01 كانون الثاني 2021)، عن حصيلة الاصابات الكلية التي أجرتها لغاية الآن وحدثت جراء اطلاق الألعاب النارية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2021.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "آخر احصائية للإصابات جراء الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية -لغاية الآن- بلغت 25 إصابة نتبجة الالعاب النارية و7 اصابات بطلق ناري فضلا عن وفاة واحدة".وأشارت إلى أن "الاصابات تختلف شدتها واماكنها من حالات بسيطة الى خطيرة في مناطق مختلفة من الجسد"، مبيّنة "تسجيل 30 اصابة بعد الحريق الذي نشب في احد المراكز التجارية في كركوك اثناء الاحتفالات برأس السنة".

وكانت الوزارة وجهت عدة نداءات لمنع هذه الظاهرة المتكررة والتي تؤدي الى اصابات خطيرة وحالات وفاة.

ووفقاً للبيان، "تؤكد الوزارة استنفار كافة جهودها لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع المصابين، وتدعو الجميع الى منع هذه الظاهر السلبية التي تشكل خطرا على المجتمع وصحة المواطنين".

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