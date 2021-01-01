الصحة العراقية تؤشر حالة وفاة وعدة إصابات خطيرة عشية احتفالات رأس السنة في بغداد

2021/01/01 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة (01 كانون الثاني 2021)، حصيلة الإصابات التي حدثت نتيجة إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية خلال الاحتفالات في عشية رأس السنة الميلادية.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في مقطع صوتي، إن "كوادر الصحة أجرت جولة على عدد من مستشفيات بغداد، وأشرت ما لا يقل عن 25 إصابة نتيجة الالعاب النارية، و7 إصابات على الأقل بسبب الاطلاقات النارية العشوائية".وأضاف البدر، أن "الإصابات بليغة، وبعضها في منطقة العين، وأخرى مختلفة الشدة، تصل إلى حرق وبتر إضافة إلى إصابات بالأطراف، وأكثر الحالات هي للشباب والأطفال، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في بغداد". وأكد، أن "هذه الإحصائية لحد الآن، ومن الممكن أن تتغير تباعاً، بعد التواصل مع مركز عمليات الطب والطوارئ في دوائر الصحة ببغداد وبقية المحافظات".

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