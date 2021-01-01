لجنة الزراعة تحدد موعد إقرار موازنة 2021

2021/01/01 | 12:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب سلام الشمري، أن البرلمان سيبدأ وعبر لجانه المعنية قراءة معلقة لموازنة العام الحالي خلال الأيام المقبلة.

وقال القيادي في تحالف سائرون في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "جميع الكتل السياسية عازمة على إقرار موازنة تلبي حاجة الشعب بدون استقطاع نسب من رواتب الدرجات الدنيا".

وأضاف الشمري أن "إقرار الموازنة لن يتأخر طويلًا وستقر خلال الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل على أكثر تقدير".

وشدد على "أهمية المصادقة عليها فور إقرار قانونها وبدون أي اعتراضات حكومية"، مبينًا أن "البرلمان سيشرع الموازنة وفق متطلبات واقع البلد وشعبه".

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