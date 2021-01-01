اصابة ووفاة 33 شخصاً بسبب المفرقعات والاطلاقات النارية في بغداد

2021/01/01 | 12:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة عن حصيلة الاصابات جراء اطلاق الألعاب النارية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2021.

وذكرت الوزارة في بيان ان “أخر إحصائية للإصابات جراء الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية -لغاية الآن- بلغت 25 إصابة نتيجة الالعاب النارية و7 اصابات بطلق ناري فضلا عن وفاة واحدة وتختلف شدة الاصابات واماكنها من حالات بسيطة الى خطيرة في مناطق مختلفة من الجسد، وسجلت الوزارة ايضا 30 اصابة بعد الحريق الذي نشب في احد المراكز التجارية في كركوك اثناء الاحتفالات برأس السنة”.

وكانت الوزارة وجهت عدة نداءات لمنع هذه الظاهرة المتكررة والتي تؤدي الى اصابات خطيرة وحالات وفاة.

واكدت الوزارة “استنفار كافة جهودها لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع المصابين وتدعو الجميع الى منع هذه الظاهر السلبية التي تشكل خطرا على المجتمع وصحة المواطنين”.

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