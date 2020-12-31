فيديو: العراق يستيقظ بأول أيام العام الجديد على “إشارات غامضة” لمصير يشابه ميناء بيروت في البصرة..  ماقصة “الباخرة المفخخة”؟

2021/01/01 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

في أول يوم من العام الجديد، استيقظ العراقيون على أخبار “غامضة” تحدثت عن احباط عملية تستهدف ميناء ام قصر عبر لغم بحري وعلى طريقة ميناء بيروت.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وانباء عن احباط محاولة لتفجير ميناء ام قصر عبر باخرة “مفخخة” بلغم بحري، بسفينة ليبيرية، كادت ان تكرر حادثة ميناء بيروت في ام قصر العراقي عبر لغم يزن 30 كغم.

القوات الامنية العراقية تحبط مشروع تفجير كبير في ميناء ام قصر عبر عبوة ناسفة سعودية كانت تستهدف احد ارصفة الميناء، العبوة سعة ٢٥٠ كغم ملصوقة بسفينة اجنبية قادمة للموانئ العراقية .



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— 🇮🇶احمد الخزرجي🇮🇶 (@zehzeeh19701212) December 31, 2020

ووسط تداول الانباء بشكل سريع بهذا الشأن في مواقع التواصل الاجتماعي، اصدرت مديرية شرطة البصرة، نفيًا للاخبار المتداولة، دون ان تتطرق او توضح حقيقة الفيديو المتداول.

وقالت المديرية في بيان إن “بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزيفا عن احباط مخطط لنسف ميناء أم قصر بواسطة باخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت”، مبينة أن “الخبر هو منشور فيسبوك مزور وعار عن الصحة”.

ودعت الجميع الى “أخذ الاخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء الشعب البصري”.

وكانت وسائل اعلام محلية قد نقلت عن مصدر أمني قوله، أن قوة من مكافحة المتفجرات ضبطت عبوة لاصقة زنة ٣٠ كغم على بدن ناقلة للنفط تابعة لشركة سومو الخاصة بتصدير النفط، بالقرب من رصيف في ميناء الفاو في محافظة البصرة.

يالله نستفتح هاي السنة بخبر احباط مخطط لباخرة مفخخة كانت معدة لنسف ميناء ام قصر!

— Ahmed ID (@alaidi_) December 31, 2020

وقال المصدر إن فرق المتفجرات في الموقع للعمل على تفكيك العبوة، مضيفا أن الزوارق العسكرية البحرية مرابطة امام المكان تحسبا من وقوع أي طارئ، كما أن طاقم السفينة موجود داخلها وبانتظار استحصال الموافقات الرسمية لإخراج الطاقم.

ولم تعلق السلطات الرسمية في بغداد او وزارة النقل عن طبيعة الحادثة وحقيقتها حتى الان.

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