رئيس دولة يعلن انَّ بلاده في مأمن من كورونا بفضل نبتة الحرمل

2021/01/01 | 12:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشق اباد-أ ف ب) – تملك تركمانستان سلاحا سرّيا يقيها من وباء كوفيد-19، هو كناية عن الدخان المتأتي من إحراق نبتة ذات مزايا طبيّة مزعومة يشيد بها رئيس هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى والذي يؤكد أنه بمنأى عن الجائحة.في المدرسة الي تعلّم فيها بالعاصمة عشق آباد، لا تكتفي آينا غاراييفا بقياس حرارة […]

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