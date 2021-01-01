2021/01/01 | 12:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الجمعة، القبض على شخصين محكومين بالإعدام غيابيا بجريمة قتل.وذكر بيان لشرطة المثنى، أنه “بعد ورود معلومات أولية إلى مركز شرطة السماوة في قيادة شرطة محافظة المثنى التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن وجود شخصين محكومين بالإعدام غيابيا موجودين في إحدى المناطق النائية على الحدود الإدارية لمحافظة مجاورة”.وتابع، “حيث تم على الفور تشكيل فريق، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم لهما والقاء القبض عليهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة ( 406 / 1 / أ ) وإحالتهما إلى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على محكومين بالإعدام في المثنى عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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