لأسباب اقتصادية.. عدد حالات الإنتحار في الديوانية خلال 2020

2021/01/01 | 12:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مفوضية حقوق الإنسان في الديوانية عن حالات الإنتحار في المحافظة خلال العام الماضي 2020.

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