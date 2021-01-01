الصحة تعلن عدد ضحايا إحتفالات رأس السنة

2021/01/01 | 12:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن عدد ضحايا إحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 جراء الألعاب النارية وإطلاق النار.

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