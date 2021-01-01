مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار قنبلة يدوية جنوبي بغداد

2021/01/01 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بمقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار قنبلة يدوية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "وردت أخبار من المواطنين بسماع دوي انفجار داخل احد المنازل في حي الميكانيك بمنطقة الدورة"، مبيناً أنه "على الفور توجهت قوة امنية وبعد البحث والتفتيش تبين وجود شخصين انفجرت عليهما قنبلة يدوية (رمانة)".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الانفجار أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر"، لافتاً إلى أن "الشخص الذي فارق الحياة، منتسب في فرقة الرد السريع".

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