"لحظة رائعة باتت حريتنا بين أيدينا".. بريطانيا تفتح صفحة جديدة في تاريخها

2021/01/01 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما أنجزت خروجها الكامل من الاتحاد الاوروبي، تفتح بريطانيا الجمعة صفحة جديدة في تاريخها في ظل انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد.وتوقفت البلاد عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي مع انسحابها من السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي.

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