إدارة ترامب ترفض التصويت على ميزانية الأمم المتحدة بسبب خلافات حول إسرائيل وإيران

2021/01/01 | 12:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – قبل أقلّ من ثلاثة أسابيع على موعد تسليم السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وجّهت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ضربتها الأخيرة للأمم المتّحدة من خلال التصويت ضدّ ميزانيّتها، وذلك بسبب خلافات حول إسرائيل وإيران، غير أنّ خطوتها هذه لم تلق دعمًا دوليًا واسعًا.ففي […]

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