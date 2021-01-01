2021/01/01 | 12:31 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة 12 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بإقامة خمس مواجهات.

وستتوزع المباريات بين بغداد والسماوة والنجف.

وفيما يلي جدول المباريات:

الحدود X النجف (ملعب التاجي) الساعة 2:00 ظهراً

السماوة X الكهرباء (ملعب السماوة) الساعة 2:00 ظهراً

القوة الجوية X نفط ميسان (ملعب الشعب) الساعة 4:00 عصراً

نفط الوسط X نفط البصرة (ملعب النجف) الساعة 6:00 عصراً

الطلبة X الكرخ (ملعب الشعب) الساعة 8:00 مساءً

ويتصدر نفط الوسط ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة يليه الشرطة برصيد 20 نقطة ثم القوة الجوية ثالثاً برصيد 19 نقطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم تنطلق الجولة 12 من دوري الكرة الممتاز 7 SKY TV.

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