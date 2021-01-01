سنغافورة تمنع دخول الزوار من جنوب إفريقيا

2021/01/01 | 12:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ منعت سنغافورة، اليوم الجمعة، الزوار الذين لديهم تاريخ سفر حديث إلى جنوب إفريقيا من دخول البلاد، وذلك بعد تقارير عن سلالة محتملة أكثر عدوى من فيروس كورونا.وقالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه سيمنع دخول الزوار الذين لديهم تاريخ سفر حديث إلى جنوب إفريقيا.وأوضحت أنه سيتم تطبيق القيود الحدودية الجديدة على المسافرين من جنوب إفريقيا فعليا اعتبارا من 4 يناير.وكانت السلطات في جنوب إفريقيا أعلنت عن تحديد السلالة الجديدة من كورونا لأول مرة في خليج نيلسون مانديلا وانتشرت بسرعة إلى مناطق أخرى في الكاب الشرقية، وإلى مقاطعات كيب الغربية وكوازولو ناتال.وقالت إن الطفرة المكتشفة تشبه في […]

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