الصحة تعلن احصائية الاصابات بالالعاب النارية خلال الاحتفالات بالسنة الجديدة

2021/01/01 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، حصيلة الاصابات جراء اطلاق الألعاب النارية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2021.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (1 كانون الاول 2020) ان آخر احصائية للاصابات جراء الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، بلغت 25 إصابة نتيجة الالعاب النارية و7 اصابات بطلق ناري فضلا عن وفاة واحدة.

واضافت ان شدة الاصابات واماكنها تختلف من حالات بسيطة الى خطيرة في مناطق مختلفة من الجسد، مؤكدة تسجيل 30 اصابة بعد الحريق الذي نشب في احد المراكز التجارية في كركوك اثناء الاحتفالات برأس السنة.

وكانت الوزارة قد وجهت عدة نداءات لمنع هذه الظاهرة المتكررة والتي تؤدي الى اصابات خطيرة وحالات وفاة.

وأكدت الوزارة استنفار كافة جهودها لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع المصابين داعية الجميع الى منع هذه الظاهر السلبية التي تشكل خطرا على المجتمع وصحة المواطنين.



ب

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