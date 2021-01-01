2021/01/01 | 12:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت أسرة تومي دوكيرتي يوم أمس الخميس، وفاة مدرب مانشستر يونايتد ومنتخب إسكتلندا الأسبق عن 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.وسبق لدوكيرتي تدريب 12 ناديا من بينها تشيلسي وأستون فيلا، كما عمل لفترة في أستراليا بعد مسيرة حافلة في الملاعب خاض خلالها 25 مباراة مع منتخب إسكتلندا بين 1951 و1959 وأكثر من 300 مباراة في بريستون نورث إند.وقال مانشستر يونايتد عبر “تويتر”: “نشعر بحزن عميق لوفاة تومي دوكيرتي، الذي قادنا للفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1977.الجميع في النادي يرسلون تعازيهم لأحباء تومي”.وعمل دوكيرتي في أولد ترافورد في الفترة بين 1972 و1977 وكان الفوز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مدرب مانشستر يونايتد الأسبق عن عمر ناهز 92 عاما عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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