العراق يعلن اعداد المصابين نتيجة احتفالات راس السنة

2021/01/01 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن

حصيلة الاصابات جراء اطلاق الألعاب

النارية خلال الاحتفالات برأس السنة

الميلادية 2021.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية ، ان “آخر احصائية للاصابات

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