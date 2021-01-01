2021/01/01 | 12:43 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن اعداد المصابين نتيجة احتفالات راس السنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حصيلة الاصابات جراء اطلاق الألعاب
النارية خلال الاحتفالات برأس السنة
الميلادية 2021.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة نون
الخبرية ، ان “آخر احصائية للاصابات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن اعداد المصابين نتيجة احتفالات راس السنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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