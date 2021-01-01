140 جمهورياً يعارضون إقرار الكونغرس لنتائج الانتخابات الأمريكية

2021/01/01 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال عضوان جمهوريان في مجلس النواب الأمريكي لشبكة سي إن إن، إنهما يتوقعان أن يصوت ما لا يقل عن 140 من زملائهم في الحزب الجمهوري في مجلس النواب ضد فرز الأصوات الانتخابية، عند إقرارها داخل الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن حلفاء ترامب لا يملكون لتغيير النتيجة، لكنهم يسعون لتأجيل التأكيد الحتمي لفوز بايدن وإعلانه رئيساً لبضع ساعات.

وقال السناتور الجمهوري غوش هاولي من ميسوري، إنه “سيعرض الأمر الذي سيجبر المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ للتصويت على قبول أو رفض نتائج فوز جو بايدن بالرئاسة”.

وأضاف “لا يزال بإمكان أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين بما في ذلك الأعضاء الجدد الانضمام إلى هذا الجهد”.

وحث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمهوريين بشكل خاص على عدم القيام بذلك.

فيما تحدث السناتور بن ساسي عن نبراسكا ضد هذه الاستراتيجية، وحث الجمهوريين على رفض الاعتراض على المصاقة، وقال :”الرئيس وحلفاؤه يلعبون بالنار، طالبوا المحاكم أولاً، ثم الهيئات التشريعية للولايات، والآن الكونغرس بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، استدعوا القضاة دون جدوى ويدعون الآن أصحاب المناصب الفيدرالية لإبطال الملايين من الأصوات”.

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