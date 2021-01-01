في نهاية العام 2020 علينا تغيير النّظام الرأسمالي لا المناخ - ليانا خوري

2021/01/01 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليانا_خوري وجمعت جمعية "كريستيان إيد" بيانات هامة حول 10 أحداث حصلت على خلفيّة التغير المناخي، والتي أدّت إلى خسارة آلاف الأرواح وتكاليف مادّية كبيرة.



وقعت ستة من الأحداث في آسيا، حيث تسببت الفيضانات في الصين والهند بأضرار تزيد عن 40 مليار دولار.



وفي الولايات المتحدة، تسببت الأعاصير وحرائق الغابات القياسية في خسائر بنحو 60 مليار دولار.



اضطر ملايين الأشخاص الى التّعامل مع آثار وتداعيات الظ ......





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