النضال من اجل أفق جديد يبزغ منه النهار - خليل اندراوس

2021/01/01 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس في عام 1955 اصدر الفيلسوف الكبير برتراند راسل والعالم الكبير ألبرت اينشتاين نداء استثنائيا الى شعوب العالم طالبين منها ان "تضع جانبا" المشاعر القومية التي تتملكها حيال الكثير من القضايا، وان تعتبر نفسها "فقط افرادا من نوع بيولوجي له تاريخ رائع، مما لا يرغب احد منا في اختفائه"، والخيار الذي يواجه العالم (على حد قولهما)، خيار "صارخ مروع ومحتوم: هل نعمل على وضع نهاية للجنس البشري، ام نغمد البشرية ......





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