الآثار الاقتصادية لمشاكل انهار العراق والمعالجات المطلوبة - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/01/01 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب قامت اولى المراكز الحضارية في العالم في بلاد ما بين النهرين في العراق القديم وعلى امتداد 8000 سنة .



وكان لنهري دجلة والفرات الأثر الكبير في قيام الزراعة والاستقرار وبالتالي نشوء اولى الحضارات الإنسانية الا وهي حضارة وادي الرافدين .



يمتلك العراق العديد من الانهار التي يمكن تصنيفها الى أنهار طويلة مثل دجلة والفرات وأنهار صغيرة مثل روافد دجلة المتمثلة بالخابور والزاب الكبير والزاب الصغير والعظيم ودي ......





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