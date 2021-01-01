الصين تعتمد لقاح سينوفارم بعد تسجيله للمرة الأولى عالميا في الإمارات

2021/01/01 | 12:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الجمعة، موافقتها على استخدام لقاح سينوفارم لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا.وذكر عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة و وقاية المجتمع الإماراتي، اليوم الجمعة، إلى أن السلطات الصحية الصينية قد اعتمدت …

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