الصحة تكشف عن احصائية حالات الإصابة بالالعاب النارية ليلة رأس السنة الميلادية 2021

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة عن حصيلة الاصابات جراء اطلاق الألعاب النارية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2021
وتبين الوزارة، ان آخر احصائية للاصابات جراء الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية -لغاية الآن- بلغت 25 إصابة نتبجة الالعاب النارية و7 اصابات بطلق ناري فضلا عن وفاة واحدة وتختلف شدة الاصابات واماكنها من حالات بسيطة الى خطيرة في مناطق مختلفة من الجسد، وسجلت الوزارة ايضا 30 اصابة بعد الحريق الذي نشب في احد المراكز التجارية في كركوك اثناء الاحتفالات برأس السنة.
وكانت الوزارة وجهت عدة نداءات لمنع هذه الظاهرة المتكررة والتي تؤدي الى اصابات خطيرة وحالات وفاة.
تؤكد الوزارة استنفار كافة جهودها لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع المصابين وتدعو الجميع الى منع هذه الظاهر السلبية التي تشكل خطرا على المجتمع وصحة المواطنين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف عن احصائية حالات الإصابة بالالعاب النارية ليلة رأس السنة الميلادية 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف عن احصائية حالات الإصابة بالالعاب النارية ليلة رأس السنة الميلادية 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).