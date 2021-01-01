الصحة تكشف عن احصائية حالات الإصابة بالالعاب النارية ليلة رأس السنة الميلادية 2021

2021/01/01 | 12:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة عن حصيلة الاصابات جراء اطلاق الألعاب النارية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2021

وتبين الوزارة، ان آخر احصائية للاصابات جراء الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية -لغاية الآن- بلغت 25 إصابة نتبجة الالعاب النارية و7 اصابات بطلق ناري فضلا عن وفاة واحدة وتختلف شدة الاصابات واماكنها من حالات بسيطة الى خطيرة في مناطق مختلفة من الجسد، وسجلت الوزارة ايضا 30 اصابة بعد الحريق الذي نشب في احد المراكز التجارية في كركوك اثناء الاحتفالات برأس السنة.

وكانت الوزارة وجهت عدة نداءات لمنع هذه الظاهرة المتكررة والتي تؤدي الى اصابات خطيرة وحالات وفاة.

تؤكد الوزارة استنفار كافة جهودها لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع المصابين وتدعو الجميع الى منع هذه الظاهر السلبية التي تشكل خطرا على المجتمع وصحة المواطنين.

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