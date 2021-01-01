ديالى تسجل أرتفاعا بكورونا

2021/01/01 | 12:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى:الفرات نيوز}اعلنت خلية الازمة في دائرة صحة ديالى،الجمعة، تسجيل أرتفاع بحالات الاصابة بفايروس كورونا خلال الساعات الماضية

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