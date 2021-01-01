2021/01/01 | 12:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان: اقامت جامعة طهران، الجمعة، مراسم ذكرى مقتل قائد فيلق القدس للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.في ضربة امريكية قرب مطار بغداد العام الماضي وذكر اعلام هيئة الحشد الشعبي في بيان الجمعة ، ان “جامعة طهران اقامت مراسم ذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق قدس الفريق قاسم سليماني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري والفياض يشاركان في مراسم ذكرى اغتيال سليماني في طهران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري والفياض يشاركان في مراسم ذكرى اغتيال سليماني في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).