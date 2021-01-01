احتفالات خافتة في العالم بحلول العام الجديد .. وبايدن: سنعود أقوى

2021/01/01 | 12:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك-(أ ف ب) – حضور قليل جدا في تايمز سكوير في نيويورك، شواطئ شبه خالية في ريو دي جانيرو وجادة الشانزيليزيه في باريس مقفرة، هكذا دخل العالم الجمعة العام 2021 في ظل انتشار فيروس كورنا المستجد الذي تسبب بوفاة اكثر من 1,8 مليون شخص في مختلف انحاء العالم.أرغمت الموجات الجديدة من انتشار الوباء […]

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