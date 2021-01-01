بريطانيا تفتح صفحة جديدة في تاريخها .. وجونسون: أقول لأصدقائنا ، لم تخسروا رغبتنا في سيارات المازيراتي أو نبيذكم

2021/01/01 | 12:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-2021-(أ ف ب) – بعدما أنجزت خروجها الكامل من الاتحاد الاوروبي، تفتح بريطانيا الجمعة صفحة جديدة في تاريخها مجهولة المعالم في بلد منقسم بشدة ويسجل انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد.عند الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش الخميس، توقفت البلاد عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي مع انسحابها من السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي.وبعد […]

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