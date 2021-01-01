بافل طالباني: مستمرون بالحوار مع بغداد لتحسين أوضاع المواطنين

2021/01/01 | 12:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني شعب اقليم كوردستان بحلول العام الجديد 2021.

وقال طالباني في برقية تهنئة ان الازمة الاقتصادية في الاقليم زادت سوءا في ظل جائحة كورونا وهو ما انعكس على حياة المواطنين المعيشية، مشددا على ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيكثف جهوده لتحسين الاوضاع الاقتصادية لشعب كوردستان، مؤكدا ان تأمين رواتب الموظفين هو من اولوية عمل الاتحاد الوطني.

وأضاف انه من اجل ذلك فإننا سنواصل الحوار مع بغداد لتأمين حقوق ومستحقات شعب كوردستان، مؤكدا استمرار الجهود لأجل اقليم مستقر ومزدهر، مشددا على ضرورة ان تكون جميع الاطراف السياسية متعاونة ومتحدة من اجل العمل للوصول الى مرحلة يكون فيها الاقليم في وضع يستحقه.

ووجه طالباني شكره للكوادر الصحية والقوات الامنية متمنيا لهم سنة سعيدة ومثمنا جهودهم لحماية سلامة المواطنين.

PUKmedia / خاص

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