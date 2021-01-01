وفاة مواطن باحتفالات رأس السنة في العراق

2021/01/01 | 12:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفاة مواطن واصابة 32 آخرين بالالعاب والطلقات النارية خلال الاحتفالات بقدوم العام الجديد.

وجاء في بيان للوزارة يوم الجمعة، إن "آخر احصائية للاصابات جراء الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية -لغاية الآن- بلغت 25 إصابة نتيجة الالعاب النارية و7 اصابات بطلق ناري فضلا عن وفاة واحدة وتختلف شدة الاصابات واماكنها من حالات بسيطة الى خطيرة في مناطق مختلفة من الجسد".

وأضافت أنها سجلت أيضا "30 اصابة بعد الحريق الذي نشب في احد المراكز التجارية في كركوك اثناء الاحتفالات برأس السنة".

PUKmedia / اعلام وزارة الصحة

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