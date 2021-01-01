هيئة المنافذ: إيرادات 2020 بلغت تريليون و195 مليار و266 مليون دينار عراقي

2021/01/01 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية الإيرادات الكمركية والضريبية والامانات للعام الفين وعشرين وبفارق متحقق عن العام الماضي الفين وتسعة وعشر بأكثر من اثنتين وسبعين مليار دينار عراقي.

وقالت الهيئة في بيان ان الإيرادات المتحققة من الرسوم الكمركية والضريبية والامانات نتيجة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية لعام الفين وعشرين بلغتتريليون ومئة وخمسة وتسعين مليار ومئتين وستة وستين مليون دينار عراقي.

وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، قد كشف بوجود أكثر من واحد وعشرين معبراً حدودياً غير رسمي في العراق.

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