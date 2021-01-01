الخلية: لغم كبير التصق بسفينة للتسويق النفطي قرب الموانئ العراقية

2021/01/01 | 13:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن تفاصيل العثور على “لغم” التصق بأحد السفن في المياه الدولية، مؤكدة ان فريق المعالجة التابع لوزارة الداخلية مستمرا بالعمل لإبطال مفعول اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة.وذكرت الخلية في بيان، انه “في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس 31 ك1 2020، لوحظ وجود جسم غريب التصق […]

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