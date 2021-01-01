تعثر مفاوضات النفط وراضي شنيشل

2021/01/01 | 13:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد ..تعثرت مفاوضات نادي النفط في التعاقد مع المدرب راضي شنيشل لقيادة فريقك كرة القدم بالنادي.

وقال مصدر مقرب من شنيشل في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن ” الاتفاق بين شنيشل والنفط وصل لطريق مسدود لعدة اسباب من بينها شخصية واخرى فنية”.

واوضح أن “تعثر المفاوضات سيجعل المدرب متاحاً لتدريب الأندية الأخرى بعد أن أغلق باب المفاوضات خلال الأيام الماضية لالتزامه الأخلاقي مع النفط”.

يذكر ان نادي الزوراء يفكر جدياً بضم المدرب خلال الفترة المقبلة بعد فسخ عقد باسم قاسم بالتراضي.



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