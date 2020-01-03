عام على دعوة المرجعية العليا لرفع الأكف بدعاء (اللهمّ إليك أفْضَتِ القُلوبُ..)!

2021/01/01 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي

كان الإعتداء الأميركي الغاشم بالقرب

من مطار بغداد الدولي صبيحة يوم 3/1/2020م

والذي طال السيادة العراقية فخرقها

والمواثيق الدولية فانتهكها و(أدّى الى

استشهاد عددٍ من أبطال معارك الإنت

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