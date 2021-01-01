التحالف الدولي بالعراق يزود البيشمركة الكردية مساعدات عسكرية جديدة

2021/01/01 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول أمني في وزارة "البشمركة"

التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق،

اليوم الجمعة، قيام التحالف الدولي

الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية

ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بتزويد قوات

"البشمركة"، بمساعد

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