اللهم اجعل نفطنا ماءً

2021/01/01 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم/سمير داود حنوش

أللهم اجعل هذا النفط ماءً يغسل الوجوه

ويروي العطاشى من العراقيين....اللهم

اجعله عديم اللون والطعم والرائحة

وارفع عنا لعنة ان يكون (نفطنا لنا)

لنرُيح ونستريح بعد ان ضاع منا الولد

و

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