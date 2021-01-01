إحصائية بحوادث احتفالات

2021/01/01 | 13:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، مقتل مدني وإصابة 32 شخصًا نتيجة الرمي العشوائي والألعاب النارية خلال الاحتفالات بأعياد رأس السنة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "آخر إحصائية للإصابات جراء الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية -لغاية الآن- بلغت 25 إصابة نتبجة الألعاب النارية و7 إصابات بطلق ناري فضلًا عن وفاة واحدة".

وأضاف البيان، أن "شدة الإصابات وأماكنها تتراوح بين حالات بسيطة إلى خطيرة في مناطق مختلفة من الجسد، حيث سجلت الوزارة أيضًا 30 إصابة بعد الحريق الذي نشب في أحد المراكز التجارية في كركوك أثناء الاحتفالات برأس السنة".

من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "الحالات التي استقبلتها مستشفيات العاصمة شملت حروقًا وبترًا فضلًا عن إصابات في العين لشبان وأطفال".

ودعت الوزارة، إلى "منع هذه الظاهر السلبية التي تشكل خطرًا على المجتمع وصحة المواطنين"، مؤكدة استنفار "كافة جهودها لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع المصابين".

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