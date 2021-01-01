توضيح حكومي “صريح” بشأن قضية “الباخرة المفخخة” في ميناء عراقي

2021/01/01 | 13:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اوضحت خلية الاعلام الامني، ملابسات قضية وجود لغم بحري في باخرة لتصدير النفط في الموانئ العراقية.

وقالت الخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس 31 ك1 2020، لوحظ وجود جسم غريب التصق بأحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد ٢٨ ميلا بحريا عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية”.

واضاف: “تبين أن هذه السفينة مؤّجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة اخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا الى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية توجه الى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الاخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها”.

واشار الى انه “مازال فريق المعالجة مستمرا بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة “.

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