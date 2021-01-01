السهيل: الموازنة ستشهد سجالات تؤخر إقرارها لأكثر من شهر

2021/01/01 | 13:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع رئيس كتلة عراقيون النيابية هشام السهيل،الجمعة، بان موازنة العام الحالي ٢٠٢١ ستشهد سجالات سياسية كبيرة من قبل الكتل السياسية داخل البرلمان وسيكون لكل طرف رأي خاص بالموازنة.

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