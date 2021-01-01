بالفيديو.. توضيح رسمي للجسم الغريب في سفينة قادمة للموانئ العراقية

2021/01/01 | 13:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدر توضيح من خلية الاعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة، عن الجسم الغريب الملتصق في سفينة قادمة للموانئ العراقية.

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