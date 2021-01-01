روسيا تسجل 27 ألف إصابة و536 وفاة جديدة بكورونا

2021/01/01 | 13:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 27039 إصابة بفيروس كورونا و536 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 27747 إصابة و593 وفاة في الحصيلة اليومية السابقة.بذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 3 ملايين و186336، منها 57555 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس […]

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