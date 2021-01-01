الانبار تباشر بانشاء مجمعات لمعالجة ازمة السكن

2021/01/01 | 13:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..

اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الجمعة، مباشرة الشركات الاستثمارية بإنشاء مجمعات سكنية لمعالجة ظاهرة ازمة السكن للحد من تفاقمها .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” شركات استثمارية محلية باشرت بإنشاء مجمعات سكنية في قضاءي الحبانية شرقي مدينة الرمادي وعامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة فضلا عن مدن اخرى في خطوة هي الاولى من نوعها منذ تحرير مدن الانبار من عناصر عصابات داعش الاجرامية للحد من قلة الوحدات السكنية ومعالجة ازمة السكن في عموم مدن الانبار “.واضاف ان” حكومة الانبار المحلية خصصت مساحات كبيرة من الاراضي السكنية لانشاء مجمعات سكنية لمواجهة ازمة السكن بالتزامن مع ارتفاع العقارات والايجارات مع وجود جيوش من العاطلين عن العمل ، مبينا ان” خطة حكومة الانبار المحلية اعطت الاولوية لإنشاء مجمعات سكنية في عموم مدن الانبار ضمن ميزانية عام 2021 “.يشار الى ان قائممقام الرمادي ابراهيم الجنابي كان قد صرح اثناء دخوله الى المدينة ابان تحريرها بان 10 الاف منزل متضرر جراء العمليات الارهابية “.



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