نائب يطالب بفتح ملف “المشتقات” في موازنة 2021.. اكبر مورد بعد النفط

2021/01/01 | 13:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداددعا النائب مضر الكروي، الجمعة، الى فتح ملف المشتقات في موازنة 2020 فيما اشار الى انه اكبر مورد بعد النفط الخام.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق بلد ليس فقير وثرواته كبيرة ويمكن من خلال الايرادات الغير نفطية تامين الرواتب بل توفير فائض مالي لبناء اقتصاده دون الاعتماد على بيع النفط الخام لكننا بحاجة الى ادارة وتخطيط وتجاوزات لتراكمات مستمرة منذ 17 سنة”.واضاف الكروي،ان” المشتقات النفطية تمثل اكبر مورد مادي في العراق بعد النفط العام لكن السؤال المطروح اين تذهب اموالها الطائلة والتي يجب ان تعود الى خزينة البلاد خاصة وان ما يجري ادخالها الى المصافي مئات الالاف من البراميل يوميا لاستخراج المشتقات بمختلف انواعها سواء الوقود او الزيوت او بقية المواد الاخرى والتي تباع بمالبغ مالية كبيرة جدا في الاسواق العراقية”.واشار الكروي الى ان” هناك حراك نيابي من اجل حسم ملف المشتقات وجعل ايرادتها الى خزينة الدولة بشكل مباشر لتعويض العجز المالي الكبير في الموازنة والذي سيكون الاكبر منذ 17 سنة مبينا ان الموازنة ليست تقشفية وهي مرتفعة جدا خاصة وان الارقام الاولية تشير الى زيادة كبيرة في النفقات فيما ان الاوضاع الصعبة تحتم العكس وهذا يمثل علامة استفهام “.وكانت الحكومة ارسلت قبل يومين موازنة 2021 الى مجلس النواب الذي سيناقشها بعد انتهاء عطلته بداية العام المقبل”.انتهى 25ف

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