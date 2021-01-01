قيادة العمليات: انتشار عسكري في بغداد بناء على توجيهات من الكاظمي وحسب خطط مسبقة

2021/01/01 | 13:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، استمرار قطعاتها الامنية بالأنتشار لحماية المواطنين والاهداف الحيوية وكافة المحتفلين بأعياد الميلاد وحلول عام ٢٠٢١.

وذكرت العمليات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الثاني 2021)، ان "قطعات عمليات بغداد ووفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وحسب خطط مسبقة تستمر بالأنتشار وإداء الواجبات بأشراف القادة والآمرين وعموم الاجهزة الامنية والاستخبارية لحماية المواطنين والاهداف الحيوية وكافة المحتفلين بأعياد الميلاد وحلول عام ٢٠٢١".

واضاف البيان انه "تم تحديد المسؤوليات والواجبات بحيث تميز هذا التواجد والاداء بالمهنية والحكمة والانضباط العالي انعكس بشكل ايجابي وكبير على عموم المواطنين وامن العاصمة، واستمرار الاحتفالات والفعاليات والنشاطات الاجتماعية بشکل طبیعي".

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