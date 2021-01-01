الفتح: خفض رواتب الموظفين تلاعب بقوت الشعب.. لن نقبل به

2021/01/01 | 13:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداكد عضو تحالف الفتح النائب مهدي تقي، الجمعة، بان خفض رواتب الموظفين في موازنة 2021 تلاعب بقوت الشعب لن نقبل به.وقال تقي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق يعاني بالاساس من ارتفع حاد في معدلات الفقر والعوز والبطالة تسجل ارقام عالية جدا لافتا الى ان اي محاولة لخفض رواتب الموظفين يمثل تلاعب بقوت شرائح واسعة ولن نقبل به ونعتبره خط احمر”.واضاف تقي،ان” الرواتب بوضعها الحالي لاتكفي لتسديد نفقات الاسر متسائلا ماذا سيحدث اذا خفضت وفق النسب المطروحة في موازنة 2021 بالاضافة الى تداعيات رفع سعر صرف الدولار الذي دفع الى رفع الاسعار في الاسواق بشكل لافت ما انعكس سلبا على اوضاع الفقراء مؤكدا بان كتلته سيكون لها موقف واضح وثابت في رفض اي خفض لرواتب الموظفين سواء للمدنيين او العسكريين في جميع الوزارات وان يكون التخفيض للدرجات العليا في البلاد حصرا”.وكانت الحكومة ارسلت قبل ايام موازنة 2021 وتضمنت رض ضرائب بنسب محددة على رواتب الموظفين بكل الوزارات”.انتهى 25 ف

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