اقتحام مناطق صحراوية بحثا عن متورطين بعمليات خطف غربي الانبار

2021/01/01 | 13:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن امر اللواء الاول للحشد محافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي ،الجمعة، عن اقتحام 3 مناطق صحراوية بحثا عن متورطين بعمليات خطف ومهاجمة القوات الامنية والمدنيين غربي الانبار.وقال العيساوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” قوة امنية من الجيش مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش اقتحمت مناطق صحراء ناحية الرحالية ووادي القذف وعسيلة غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود مجموعة من بقايا خلايا ارهابي داعش متواجدين في المناطق المستهدفة متورطين بعمليات اختطاف 5 من عمال معامل الرمل في منطقة عسيلة فضلا عن قيامهم بعمليات ارهابية استهدفت القوات الامنية والمدنيين “.واضاف ان” المناطق المستهدفة معظمها مناطق صحراوية ذات تضاريس معقدة يرجح ان تكون تحوي على انفاق ومضافات سرية يختبأ بها عناصر التنظيم الاجرامي “.يشار الى ان مجموعة من بقايا ارهابي داعش هاجمت يوم امس 5 معامل للرمل في منطقة عسيلة واختطفت 5 عمال افرجت المجموعة الارهابية على 4 دون معرفة مصير المخطوف الخامس “.



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