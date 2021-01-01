حصيلة جمارك وضرائب المنافذ الحدودية العراقية تزيد 72.3 مليار دينار خلال 2020

2021/01/01 | 13:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الجمعة، عن الإيرادات الجمركية والضريبية المتحققة لعام 2020.وقالت الهيئة في بيان إن الإيرادات الجمركية والضريبية والامانات للعام 2020 وبفارق متحقق عن العام الماضي 2019 بأكثر من 72 مليار دينار.

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