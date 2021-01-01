سومو: 42 مليار دولار قيمة صادرات النفط العراقي خلال 2020

2021/01/01 | 13:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، عن حجم الايرادات لعام 2020 من تصدير النفط.وقال علاء الياسري مدير عام الشركة، في مقابلة مع وكالة الانباء العراقية (واع)، إن حجم الإيراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق الشركة لعام 2020 بلغت 42 مليار …

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