الجنابي يودع عمله: لم يجرؤ أكبر حزبي على الاقتراب من مكتبي

2021/01/01 | 13:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن سفير العراق في أنقرة حسن الجنابي، اليوم الجمعة، إحالته على التقاعد، معتبراً أن أكبر حزبي “سطوة ونفوذا” لم يجرؤ على الاقتراب من مكتبه.وقال الجنابي، عبر منشور بموقع فيسبوك، “وأخيرا تقررت إحالتي على التقاعد وفق احدى فقرات قانون التقاعد الجديد (رقم 26 لسنة 2019) الذي حذف ثلاث سنوات من حياة صالحة للعمل لدى […]

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